Сундлинг, Диггинс и Дальквист выступят в прологе классического спринта в Драммене

Опубликован стартовый лист на квалификацию женского спринта классическим стилем, который пройдёт сегодня, 3 марта, в рамках девятого этапа Кубка мира – 2021/2022 в Драммене (Норвегия).

Отметим, что российские лыжницы не выступят в Драммене, так как Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отстранила их от участия в оставшихся этапах КМ в Норвегии и Швеции после соответствующих рекомендаций МОК.

Лыжные гонки. Кубок мира. 9-й этап. Спринт, классический стиль. Женщины.

Старт-лист.

1. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия).

3. Йонна Сундлинг (Швеция).

7. Надине Фендрих (Швейцария).

9. Тириль Уднес Венг (Норвегия).

11. Майя Дальквист (Швеция).

15. Джессика Диггинс (США).

19. Рози Бреннен (США).

23. Анна Дювик (Швеция).

27. Лаурин ван дер Графф (Швейцария).

31. Лотта Уднес Венг (Норвегия).

40. Хедда Остберг Амундсен (Норвегия).

42. Катарина Хенниг (Германия).

45. Кертту Нисканен (Финляндия).