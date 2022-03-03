Сергей Устюгов выложил селфи с большой бородой. Фото

Лыжник сборной России Сергей Устюгов опубликовал свежую фотографию в «сториз» своего «инстаграма». Спортсмен, отрастивший большую бороду, сделал селфи.

Фото: «инстаграм» сергея устюгова

Напомним, сборная России не выступит на оставшихся этапах Кубка мира.

На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Сергей Устюгов завоевал золотую медаль в составе эстафетной команды. Сборная России по лыжным гонкам взяла 11 наград: четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые.

В неофициальном медальном зачёте по итогам Олимпиады сборная России расположилась на девятом месте. Спортсмены завоевали шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Первое место заняла национальная команда Норвегии, у которой 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград.

