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Александр Большунов оценил решение FIS отстранить Россию от международных соревнований

Александр Большунов оценил решение FIS отстранить Россию от международных соревнований
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов прокомментировал решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

«Сейчас никаких мыслей нет. Надеялись, что всё разрешится и сможем выступать на соревнованиях, тем более что соревнования и спорт — это мир.

Приехали в Норвегию и хотели участвовать, бороться за Кубок мира. Норвежская федерация и норвежские спортсмены, как я понял, против нашего участия — для меня это непонятная ситуация. После Лахти мы с ними не пересекались, да и в Лахти особого контакта с ними не было. Как видите, они настаивают на своём и винят во всём нас.

Сезоном доволен, но осадочек остался. Хотелось хорошего завершения сезона. Будем довольствоваться тем, что было», — сказал Большунов в эфире телеканала «Матч ТВ».

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