Вяльбе — об отстранении россиян: это истерия, решение было принято под давлением МОК

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о решении отстранить российских лыжников от международных соревнований. Из-за этого россиянам пришлось досрочно завершить сезон.



«Что бы чувствовала я на месте спортсменов? Кроме обиды ничего. Главная задача человека, который занимается спортом — представлять этот вид спорта на соревнованиях, и никакого отношения к политике мы не имеем.



Сейчас это истерия. Решение было принято под большим давлением со стороны МОК. Все международные федерации выполняли рекомендации МОК, FIS — не исключение. Даже в самый последний день, за несколько часов до принятия решения они консультировались неоднократно с МОК, но выстоять в этой борьбе было уже невозможно. Мне кажется, это уже далеко не спортивная организация, а исключительно политическая. Кто платит, тот и заказывает музыку. Генеральные спонсоры МОК — США. Тут всё ясно», — сказал Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Новость по теме Елена Вяльбе рассказала о ближайших стартах лыжников сборной России