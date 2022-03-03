Сервис-менеджер российских лыжников рассказал, как воспринял отстранение от соревнований

Сервис-менеджер сборной России по лыжным гонкам Урмас Вяльбе прокомментировал отстранение российских лыжников от международных соревнований. Россиянам сообщили о запрете на участие, когда они уже были в Хольменколлене (Норвегия). Там злоумышленники разрисовали трейлер команды. На нём появились украинские флаги и различные лозунги.



«Как мы себя чувствуем? Не очень хорошо. Вандализм? Есть разные люди. Здесь ничего не поделать.



Мы знали, что нас могут отстранить. Но мне жаль наших спортсменов. Я уже пожилой человек, могу спокойно ехать домой. Но сейчас домой едут молодые ребята, им не разрешают соревноваться. Возможно, им не дадут выступить и в следующем году. Это безумие. Очень плохая ситуация», — цитирует Вяльбе NRK.