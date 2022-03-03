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Дальквист вышла в финал спринта на этапе Кубка мира в Драммене, Диггинс — нет

Дальквист вышла в финал спринта на этапе Кубка мира в Драммене, Диггинс — нет
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Шведская лыжница Майя Дальквист вышла в финал спринта классическим ходом на этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия). Американка Джессика Диггинс не смогла этого сделать.

Дальквист заняла четвёртое место в первом полуфинале, но прошла дальше как лаки-лузер. Диггинс стала лишь пятой во втором полуфинале.

В финале помимо Дальквист выступят её соотечественницы Йонна Сундлинг и Анна Дювик, а также Майкен Касперсен Фалла (Норвегия), Надин Фендрих (Швейцария) и Анамария Лампич (Словения).

Диггинс — главная преследовательница россиянки Натальи Непряевой в общем зачёте Кубка мира. У Непряевой 973 очка, а у Диггинс — 695. Дальквист, на счету которой 529 очков, занимает шестое место. Диггинс не попала в топ-10 квалификации и не заработала ни одного очка, Дальквист заработала четыре очка за седьмое место. При этом Непряева уже не сможет набрать очки, поскольку Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила Россию от международных соревнований.

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