Фалла выиграла спринт на этапе Кубка мира в Драммене, Дальквист стала четвёртой

Норвежская лыжница Майкен Касперсен Фалла одержала победу в спринте классическим ходом на этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия). Она показала лучший результат в финале. Шведка Майя Дальквист стала четвёртой.

Второе место заняла другая шведка, Йонна Сундлинг. Замкнула тройку сильнейших Анамария Лампич из Словении.

Напомним, представительница США Джессика Диггинс, главная преследовательница россиянки Натальи Непряевой в общем зачёте Кубка мира, выбыла из борьбы в полуфинале.

Кубок мира по лыжным гонкам. Драммен. Женщины. Спринт. Финал

1. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — 2.52,31.

2. Йонна Сундлинг (Швеция) +0,53.

3. Анамария Лампич (Словения) +1,97.

4. Майя Дальквист (Швеция) +4,19.

5. Анна Дювик (Швеция) +4,54.

6. Надин Фендрих (Швейцария) +4,60.