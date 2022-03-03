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Фалла выиграла спринт на этапе Кубка мира в Драммене, Дальквист стала четвёртой

Фалла выиграла спринт на этапе Кубка мира в Драммене, Дальквист стала четвёртой
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Норвежская лыжница Майкен Касперсен Фалла одержала победу в спринте классическим ходом на этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия). Она показала лучший результат в финале. Шведка Майя Дальквист стала четвёртой.

Второе место заняла другая шведка, Йонна Сундлинг. Замкнула тройку сильнейших Анамария Лампич из Словении.

Напомним, представительница США Джессика Диггинс, главная преследовательница россиянки Натальи Непряевой в общем зачёте Кубка мира, выбыла из борьбы в полуфинале.

Кубок мира по лыжным гонкам. Драммен. Женщины. Спринт. Финал
1. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — 2.52,31.
2. Йонна Сундлинг (Швеция) +0,53.
3. Анамария Лампич (Словения) +1,97.
4. Майя Дальквист (Швеция) +4,19.
5. Анна Дювик (Швеция) +4,54.
6. Надин Фендрих (Швейцария) +4,60.

Лыжные гонки. Кубок мира-2021/22. Этап 9, Драммен, Норвегия
Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
03 марта 2022, четверг. 15:55 МСК
Окончено
1
Майкен Касперсен Фалла
Норвегия
2:52.31
2
Йонна Сундлинг
Швеция
+0.53
3
Анамария Лампич
Словения
+1.97
Комментарии
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