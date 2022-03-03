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Француз Жуве выиграл спринт на этапе Кубка мира в Драммене

Француз Жуве выиграл спринт на этапе Кубка мира в Драммене
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Французский лыжник Ришар Жуве стал победителем мужского спринта классическим стилем на этапе Кубка мира в Драммене. Он пробежал дистанцию в финальном забеге за 2 минуты 32,84 секунды.

Второе место занял представитель Китая Ван Цян. Он отстал от победителя на 1,59 секунды. Тройку лучших замкнул француз Лука Шанава. Его отставание составило 2,32 секунды.

Напомним, российских лыжников не допустили к соревнованиям. Кроме того, многие ведущие лыжники из европейских стран после Олимпийских игр в Пекине (Китай) отказались участвовать в соревнованиях, решив отдохнуть.

Лыжные гонки. Кубок мира. Драммен (Норвегия). Спринт. Мужчины

1. Ришар Жуве (Франция) — 2.32,8
2. Ван Цян (Китай) + 1,6
3. Лука Шанава (Франция) + 2,32.

Лыжные гонки. Кубок мира-2021/22. Этап 9, Драммен, Норвегия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
03 марта 2022, четверг. 16:05 МСК
Окончено
1
Ришар Жуве
Франция
2:32.84
2
Ван Цян
Китай
+1.59
3
Лука Шанава
Франция
+2.32
Комментарии
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