Джессика Диггинс сократила отставание от Натальи Непряевой в общем зачёте Кубка мира

Американская лыжница Джессика Диггинс сократила отставание от российской спортсменки Натальи Непряевой в общем зачёте сезона-2021/2022. Диггинс выбыла из борьбы в полуфинале спринта на этапе Кубка мира в Драммене и, заняв итоговое 10-е место, заработала 26 очков.

На счету Непряевой осталось 973 очка. Наталья уже не сможет заработать очки, поскольку Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских спортсменов от международных соревнований.

Кубок мира по лыжным гонкам. Женщины. Общий зачёт

1. Наталья Непряева (Россия) — 973 очка

2. Джессика Диггинс (США) — 721

3. Эбба Андерссон (Швеция) — 688

4. Хейди Венг (Норвегия) — 598

5. Майя Дальквист (Швеция) — 583

6. Анамария Лампич (Словения) — 583.