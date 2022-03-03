Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам, мужчины: Жуве вошёл в топ-5

Сегодня, 3 марта, в Драммене (Норвегия) состоялся мужской спринт на этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Французский лыжник Ришар Жуве стал победителем гонки. Он пробежал дистанцию в финальном забеге за 2 минуты 32,84 секунды.



Второе место занял представитель Китая Ван Цян. Он отстал от победителя на 1,59 секунды. Тройку лучших замкнул француз Лука Шанава. Его отставание составило 2,32 секунды.

После этого немного изменилась расстановка лыжников в общем зачёте Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1375.

2. Александр Большунов (Россия) – 878.

3. Ийво Нисканен (Финляндия) — 585.

4. Эрик Вальнес (Норвегия) – 559.

5. Ришар Жуве (Франция) — 513

6. Пол Голберг (Норвегия) — 489.

7. Иван Якимушкин (Россия) — 459.

8. Денис Спицов (Россия) — 405.

9. Федерико Пеллегрино (Италия) — 404.

10. Лука Шанава (Франция) — 393.

11. Алексей Червоткин (Россия) – 387…

13. Александр Терентьев (Россия) – 330…

16. Сергей Устюгов (Россия) — 315…

18. Артём Мальцев (Россия) — 280…

22. Илья Семиков (Россия) — 246…

26. Глеб Ретивых (Россия) — 217.