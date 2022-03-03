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Вероника Степанова пропустит Дёминский марафон из-за «вопросов к собственному здоровью»

Вероника Степанова пропустит Дёминский марафон из-за «вопросов к собственному здоровью»
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Олимпийская чемпионка в эстафете, российская лыжница Вероника Степанова решила пропустить Дёминский марафон в Рыбинске из-за проблем со здоровьем.

«Мне придётся пропустить Дёминский лыжный марафон из-за «вопросов к собственному здоровью». Надеюсь восстановиться к чемпионату России в Сыктывкаре в конце марта.

Всем, кому обещала совместное фото и автограф в Дёмино — извините, в следующий раз», — написала Степанова у себя в «инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме» Вероники Степановой.

Напомним, золотая гонка на 50 км в Рыбинске состоится в воскресенье, 6 марта, серебряная гонка на 25 км — 7 марта.

На дистанцию планировали выйти призёры завершившейся Олимпиады в Пекине – Александр Большунов, Алексей Червоткин, Наталья Непряева и Татьяна Сорина.

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