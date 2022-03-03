Вероника Степанова пропустит Дёминский марафон из-за «вопросов к собственному здоровью»

Олимпийская чемпионка в эстафете, российская лыжница Вероника Степанова решила пропустить Дёминский марафон в Рыбинске из-за проблем со здоровьем.
«Мне придётся пропустить Дёминский лыжный марафон из-за «вопросов к собственному здоровью». Надеюсь восстановиться к чемпионату России в Сыктывкаре в конце марта.
Всем, кому обещала совместное фото и автограф в Дёмино — извините, в следующий раз», — написала Степанова у себя в «инстаграме».
Публикация доступна в «инстаграме» Вероники Степановой.
Напомним, золотая гонка на 50 км в Рыбинске состоится в воскресенье, 6 марта, серебряная гонка на 25 км — 7 марта.
На дистанцию планировали выйти призёры завершившейся Олимпиады в Пекине – Александр Большунов, Алексей Червоткин, Наталья Непряева и Татьяна Сорина.
- 3 марта 2022
-
18:26
-
18:15
-
17:59
-
17:51
-
17:49
-
17:05
-
16:27
-
16:21
-
16:09
-
15:56
-
15:37
-
15:09
-
14:51
-
14:18
-
14:07
-
13:36
-
12:29
-
12:12
-
12:10
-
11:58
-
11:51
-
11:42
-
11:30
-
10:44
-
10:23
-
10:07
-
08:00
-
00:43
-
00:26
- 2 марта 2022
-
23:39
-
23:33
-
22:53
-
22:47
-
22:37
-
22:30