Зачёт Кубка наций среди мужчин: Россия сохранила второе место

Мужская сборная Норвегии по лыжным гонкам сохранила лидерство в зачёте Кубка наций. В активе норвежцев после классического спринта на этапе соревнований в Драммене 3879 очков. Второе место по-прежнему занимает сборная России, набравшая 2903 очка. У идущих на третьей позиции французских лыжников — 1530 баллов.



Лыжные гонки. Кубок мира. Кубок наций. Мужчины



1. Норвегия — 3879.

2. Россия — 2903.

3. Франция — 1530.

4. Финляндия — 1199.

5. Италия — 880.

6. Швеция — 872.

7. Швейцария — 705.

8. Германия — 640.

9. США — 420.

10. Чехия — 410.



Напомним, российских лыжников не допустили к соревнованиям. Кроме того, многие ведущие лыжники из европейских стран после Олимпийских игр в Пекине (Китай) отказались участвовать в гонке, решив отдохнуть, а норвежцы, заразившись коронавирусом, выставили резервный состав.