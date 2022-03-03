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Зачёт Кубка наций среди мужчин: Россия сохранила второе место

Зачёт Кубка наций среди мужчин: Россия сохранила второе место
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Мужская сборная Норвегии по лыжным гонкам сохранила лидерство в зачёте Кубка наций. В активе норвежцев после классического спринта на этапе соревнований в Драммене 3879 очков. Второе место по-прежнему занимает сборная России, набравшая 2903 очка. У идущих на третьей позиции французских лыжников — 1530 баллов.

Лыжные гонки. Кубок мира. Кубок наций. Мужчины

1. Норвегия — 3879.
2. Россия — 2903.
3. Франция — 1530.
4. Финляндия — 1199.
5. Италия — 880.
6. Швеция — 872.
7. Швейцария — 705.
8. Германия — 640.
9. США — 420.
10. Чехия — 410.

Напомним, российских лыжников не допустили к соревнованиям. Кроме того, многие ведущие лыжники из европейских стран после Олимпийских игр в Пекине (Китай) отказались участвовать в гонке, решив отдохнуть, а норвежцы, заразившись коронавирусом, выставили резервный состав.

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