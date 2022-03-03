Кубок мира по лыжным гонкам, спринтерский зачёт: Сундлинг поднялась на четвёртое место

Шведская лыжница Майя Дальквист сохранила лидерство в спринтерском зачёте Кубка мира после гонки классическим стилем на этапе соревнований в Драммене (Норвегия). Вторую и третью строчки по-прежнему занимают словенка Анамария Лампич и американка Джессика Диггинс.
На четвёртую позицию поднялась пропустившая начало сезона шведка Йонна Сундлинг, в Драммене уступившая победу Майкен Касперсен Фалле. Норвежка впервые вошла в топ-10, заняв девятое место.
Лыжные гонки. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Женщины
1. Майя Дальквист (Швеция) – 576.
2. Анамария Лампич (Словения) — 421.
3. Джессика Диггинс (США) — 339.
4. Йонна Сундлинг (Швеция) – 327.
5. Йоханна Хагстрём (Швеция) – 290.
6. Надине Фендрих (Швейцария) — 284.
7. Матильде Мюрвольд (Норвегия) — 229.
8. Наталья Непряева (Россия) – 208.
9. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 196.
10. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 189.
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