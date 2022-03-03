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Зачёт лыжного Кубка наций среди женщин: Россия сохранила третье место

Зачёт лыжного Кубка наций среди женщин: Россия сохранила третье место
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Женская сборная Швеции по лыжным гонкам сохранила лидерство в зачёте Кубка наций. В активе шведских спортсменок после классического спринта на этапе соревнований в Драммене (Норвегия) 3188 очков. Второе место занимают норвежские лыжницы (2549). Третью позицию сохранили представительницы сборной России (1958), не принимавшие участия в гонке.

Лыжные гонки. Кубок мира. Кубок наций. Женщины

1. Швеция — 3188.
2. Норвегия — 2549.
3. Россия — 1958.
4. Финляндия — 1770.
5. США — 1760.
6. Германия — 1199.
7. Словения — 787.
8. Швейцария — 647.
9. Италия — 466.
10. Франция — 409.

Напомним, российских лыжников не допустили к соревнованиям. Кроме того, многие ведущие лыжники из европейских стран после Олимпийских игр в Пекине (Китай) отказались участвовать в гонке, решив отдохнуть, а норвежцы, заразившись коронавирусом, выставили резервный состав.

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