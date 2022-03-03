Зачёт лыжного Кубка наций среди женщин: Россия сохранила третье место

Женская сборная Швеции по лыжным гонкам сохранила лидерство в зачёте Кубка наций. В активе шведских спортсменок после классического спринта на этапе соревнований в Драммене (Норвегия) 3188 очков. Второе место занимают норвежские лыжницы (2549). Третью позицию сохранили представительницы сборной России (1958), не принимавшие участия в гонке.



Лыжные гонки. Кубок мира. Кубок наций. Женщины



1. Швеция — 3188.

2. Норвегия — 2549.

3. Россия — 1958.

4. Финляндия — 1770.

5. США — 1760.

6. Германия — 1199.

7. Словения — 787.

8. Швейцария — 647.

9. Италия — 466.

10. Франция — 409.



Напомним, российских лыжников не допустили к соревнованиям. Кроме того, многие ведущие лыжники из европейских стран после Олимпийских игр в Пекине (Китай) отказались участвовать в гонке, решив отдохнуть, а норвежцы, заразившись коронавирусом, выставили резервный состав.