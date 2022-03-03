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Видеообзор мужского лыжного спринта на этапе Кубка мира в Драммене

Видеообзор мужского лыжного спринта на этапе Кубка мира в Драммене
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Сегодня, 3 марта, в норвежском Драммене завершился мужской спринт классическим стилем. Победителем стал французский лыжник Ришар Жуве. Он пробежал дистанцию в финальном забеге за 2 минуты 32,84 секунды.

Права на видео принадлежат FIS. Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале в FIS Cross-Country.

Второе место занял представитель Китая Ван Цян. Он отстал от победителя на 1,59 секунды. Отметим, что его наставником является олимпийский чемпион, россиянин Никита Крюков.

Тройку лучших замкнул француз Лука Шанава. Его отставание составило 2,32 секунды.

Напомним, российских лыжников не допустили к соревнованиям. Кроме того, многие ведущие лыжники из европейских стран после Олимпийских игр в Пекине (Китай) отказались участвовать в соревнованиях, решив отдохнуть.

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