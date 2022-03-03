Видеообзор женского лыжного спринта на этапе Кубка мира в Драммене
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Сегодня, 3 марта, в норвежском Драммене в рамках этапа Кубка мира по лыжным гонкам завершился женский спринт классическим стилем. Норвежская лыжница Майкен Касперсен Фалла одержала в нём победу. Она показала лучший результат в финале. Лидер спринтерского зачёта Кубка мира шведская лыжница Майя Дальквист не попала на пьедестал, став лишь четвёртой.
Права на видео принадлежат Eurosport. Видео можно посмотреть на YouTube-канале Eurosport Россия.
Второе место заняла другая шведка, Йонна Сундлинг. Замкнула тройку сильнейших Анамария Лампич из Словении.
Напомним, представительница США Джессика Диггинс, главная преследовательница россиянки Натальи Непряевой в общем зачёте Кубка мира, выбыла из борьбы в полуфинале.
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