Видеообзор женского лыжного спринта на этапе Кубка мира в Драммене

Сегодня, 3 марта, в норвежском Драммене в рамках этапа Кубка мира по лыжным гонкам завершился женский спринт классическим стилем. Норвежская лыжница Майкен Касперсен Фалла одержала в нём победу. Она показала лучший результат в финале. Лидер спринтерского зачёта Кубка мира шведская лыжница Майя Дальквист не попала на пьедестал, став лишь четвёртой.

Права на видео принадлежат Eurosport. Видео можно посмотреть на YouTube-канале Eurosport Россия.

Второе место заняла другая шведка, Йонна Сундлинг. Замкнула тройку сильнейших Анамария Лампич из Словении.

Напомним, представительница США Джессика Диггинс, главная преследовательница россиянки Натальи Непряевой в общем зачёте Кубка мира, выбыла из борьбы в полуфинале.