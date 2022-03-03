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Александр Большунов: поведение норвежцев очень недостойное, я в шоке от этого

Александр Большунов: поведение норвежцев очень недостойное, я в шоке от этого
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов по возвращении в Москву прокомментировал решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

«Настраивались соревноваться, настраивались участвовать в гонке, но не только норвежская федерация, но также и норвежские спортсмены высказались против нашего участия, поэтому FIS послушала их и приняла такое решение.

Первоначально в международной федерации были на нашей стороне, но потом посчитали, что это всё-таки на самом деле небезопасно. Нашу фуру просто раскрасили красками. Поведение норвежцев очень недостойное. Я в шоке от этого», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Инцидент с трейлером российских лыжников произошёл в Хольменколлене (Норвегия). Неизвестные вандалы нарисовали на фуре украинские флаги, а также нанесли различные фразы.

Российские лыжники не смогли напрямую вылететь из норвежского Драммена в Москву. Им пришлось сначала долететь до Киркенеса (Норвегия), а оттуда добираться до Мурманска на автобусе, а потом уже лететь в Москву.

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