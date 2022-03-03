Александр Большунов: поведение норвежцев очень недостойное, я в шоке от этого

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов по возвращении в Москву прокомментировал решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
«Настраивались соревноваться, настраивались участвовать в гонке, но не только норвежская федерация, но также и норвежские спортсмены высказались против нашего участия, поэтому FIS послушала их и приняла такое решение.
Первоначально в международной федерации были на нашей стороне, но потом посчитали, что это всё-таки на самом деле небезопасно. Нашу фуру просто раскрасили красками. Поведение норвежцев очень недостойное. Я в шоке от этого», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».
Инцидент с трейлером российских лыжников произошёл в Хольменколлене (Норвегия). Неизвестные вандалы нарисовали на фуре украинские флаги, а также нанесли различные фразы.
Российские лыжники не смогли напрямую вылететь из норвежского Драммена в Москву. Им пришлось сначала долететь до Киркенеса (Норвегия), а оттуда добираться до Мурманска на автобусе, а потом уже лететь в Москву.
- 3 марта 2022
-
20:11
-
19:59
-
19:45
-
18:26
-
18:15
-
17:59
-
17:51
-
17:49
-
17:05
-
16:27
-
16:21
-
16:09
-
15:56
-
15:37
-
15:09
-
14:51
-
14:18
-
14:07
-
13:36
-
12:29
-
12:12
-
12:10
-
11:58
-
11:51
-
11:42
-
11:30
-
10:44
-
10:23
-
10:07
-
08:00
-
00:43
-
00:26
- 2 марта 2022
-
23:39
-
23:33
-
22:53