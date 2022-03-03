Тренер Непряевой сомневается, что лыжницу досрочно признают победительницей Кубка мира

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко, в группе которого готовится лидер Кубка мира Наталья Непряева, высказался о шансах подопечной получить трофей по итогам сезона-2021/2022.

Лыжников России и Беларуси вынудили досрочно завершить сезон из-за спецоперации на Украине. Некоторые специалисты предложили заморозить кубковый зачёт по состоянию на момент отстранения россиян и белорусов.



«Думаю, никто не заморозит Кубок мира. Для чего тогда этапы проводить? Доведут до логического завершения. Вопрос — будет ли финал Кубка мира. Мы ничего не сможем сделать, если Наташа не станет королевой Кубка мира в этом сезоне. Не думаю, что заморозка произойдёт», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После первой гонки без россиян американка Джессика Диггинс сократила отставание от Непряевой до 252 очков.