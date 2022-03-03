Крянин призвал поддержать идею досрочно признать Непряеву победительницей Кубка мира

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин высказался об идее досрочно признать Наталью Непряеву победительницей Кубка мира в этом сезоне.

«Наталья Непряева достойна быть победительницей общего зачёта Кубка мира, но она должны была это доказать. Если есть предложение признать Непряеву победительницей досрочно, то надо поддержать.

Давайте представим: я спортсмен и иду вторым на Кубке мира. Вдруг лыжника, идущего на первом месте, снимают и лишают возможности выступать — в таком случае мне было бы неприятно выигрывать этот Кубок мира. Я бы посчитал это несправедливым. Спортсмены привыкли добиваться всего в честной борьбе», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.