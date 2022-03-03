Ле Рус не будет проводить финальный этап Кубка мира вместо Тюмени
Поделиться
Организаторы этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Ле Рус (Франция), который был отменён в январе из-за коронавируса, обратились в Федерацию лыжных видов спорта с просьбой провести финальный этап Кубка мира.
Агентство Infront, которое отвечает за телетрансляцию, отказало организаторам этапа. Телекомпания хочет показывать соревнования по горнолыжному спорту, которые должны пройти в эти же даты.
Вероятнее всего, из-за отмены этапа в Тюмени и отказа в проведении этапа во французском городе шведский Фалун станет последним этапом Кубка мира сезона-2021/2022.
Напомним, этап Кубка мира в Ле Рус (Франция) должен был стать предпоследним перед Олимпиадой в Пекине и состояться с 14 по 16 января, но был отменён.
Комментарии
- 4 марта 2022
-
00:24
-
00:13
- 3 марта 2022
-
23:45
-
23:26
-
23:17
-
21:37
-
21:19
-
20:11
-
19:59
-
19:45
-
18:26
-
18:15
-
17:59
-
17:51
-
17:49
-
17:05
-
16:27
-
16:21
-
16:09
-
15:56
-
15:37
-
15:09
-
14:51
-
14:18
-
14:07
-
13:36
-
12:29
-
12:12
-
12:10
-
11:58
-
11:51
-
11:42
-
11:30
-
10:44
-
10:23
Партнерский контент