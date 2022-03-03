Ле Рус не будет проводить финальный этап Кубка мира вместо Тюмени

Организаторы этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Ле Рус (Франция), который был отменён в январе из-за коронавируса, обратились в Федерацию лыжных видов спорта с просьбой провести финальный этап Кубка мира.

Агентство Infront, которое отвечает за телетрансляцию, отказало организаторам этапа. Телекомпания хочет показывать соревнования по горнолыжному спорту, которые должны пройти в эти же даты.

Вероятнее всего, из-за отмены этапа в Тюмени и отказа в проведении этапа во французском городе шведский Фалун станет последним этапом Кубка мира сезона-2021/2022.

Напомним, этап Кубка мира в Ле Рус (Франция) должен был стать предпоследним перед Олимпиадой в Пекине и состояться с 14 по 16 января, но был отменён.