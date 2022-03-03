Жуве оценил свою победу в гонке Кубка мира в отсутствие Большунова и Клебо

Французский лыжник Ришар Жуве оценил свою первую победу в гонке Кубка мира, одержанную в отсутствие лидеров.

Жуве первенствовал в классическом спринте в Драммене в отсутствие досрочно завершивших сезон россиян Александра Терентьева и Александра Большунова, а также заразившегося коронавирусом норвежца Йоханнеса Клебо.

«Это победа на Кубке мира, и я принимаю её. Да, я прекрасно понимаю, что в стартовом протоколе не хватало многих соперников, поэтому это победа на перспективу. Но сегодня была гонка, и её нужно было выиграть. Счастлив, что был лучше присутствующих, даже учитывая отсутствовавших», — приводит слова Жуве Nordic Magazine.

После победы в Драммене Жуве на 95 очков отстаёт от Клебо в спринтерском зачёте Кубка мира. Впереди ещё классический спринт на этапе в Фалуне.