Жуве оценил свою победу в гонке Кубка мира в отсутствие Большунова и Клебо

Французский лыжник Ришар Жуве оценил свою первую победу в гонке Кубка мира, одержанную в отсутствие лидеров.
Жуве первенствовал в классическом спринте в Драммене в отсутствие досрочно завершивших сезон россиян Александра Терентьева и Александра Большунова, а также заразившегося коронавирусом норвежца Йоханнеса Клебо.
«Это победа на Кубке мира, и я принимаю её. Да, я прекрасно понимаю, что в стартовом протоколе не хватало многих соперников, поэтому это победа на перспективу. Но сегодня была гонка, и её нужно было выиграть. Счастлив, что был лучше присутствующих, даже учитывая отсутствовавших», — приводит слова Жуве Nordic Magazine.
После победы в Драммене Жуве на 95 очков отстаёт от Клебо в спринтерском зачёте Кубка мира. Впереди ещё классический спринт на этапе в Фалуне.
- 3 марта 2022
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