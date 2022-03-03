Штефан Крафт выиграл этап КМ по прыжкам на лыжах с трамплина в Лиллехаммере

Австриец Штефан Крафт одержал победу на первом этапе многодневки Raw Air в рамках Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Лиллехаммере (Норвегия). Крафт улетел на 135 и 137 метров и получил 294,1 балла.

Крафт на 5,1 балла опередил японца Рёю Кобаяси, на 7,9 – бронзового призёра немца Карла Гайгера.

Прыжки на лыжах с трамплина. Raw Air. Первый этап. Лиллехаммер, Норвегия

HS 140. Мужчины

1. Штефан Крафт (Австрия) – 294,1

2. Рёю Кобаяси (Япония) – 289,0

3. Карл Гайгер (Германия) – 286,2

4. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 279,6

5. Ян Херль (Австрия) – 277,7

6. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 277,6

7. Цене Превц (Словения) – 274,1

8. Петр Жила (Польша) – 269,7

9. Мануэль Феттнер (Австрия) – 268,6

10. Камиль Стох (Польша) – 265,7.