Штефан Крафт выиграл этап КМ по прыжкам на лыжах с трамплина в Лиллехаммере
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Австриец Штефан Крафт одержал победу на первом этапе многодневки Raw Air в рамках Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Лиллехаммере (Норвегия). Крафт улетел на 135 и 137 метров и получил 294,1 балла.
Крафт на 5,1 балла опередил японца Рёю Кобаяси, на 7,9 – бронзового призёра немца Карла Гайгера.
Прыжки на лыжах с трамплина. Raw Air. Первый этап. Лиллехаммер, Норвегия
HS 140. Мужчины
1. Штефан Крафт (Австрия) – 294,1
2. Рёю Кобаяси (Япония) – 289,0
3. Карл Гайгер (Германия) – 286,2
4. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 279,6
5. Ян Херль (Австрия) – 277,7
6. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 277,6
7. Цене Превц (Словения) – 274,1
8. Петр Жила (Польша) – 269,7
9. Мануэль Феттнер (Австрия) – 268,6
10. Камиль Стох (Польша) – 265,7.
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