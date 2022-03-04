Фалла — о жёлто-синей повязке: важно показать, что мы думаем об Украине

Норвежская лыжница Майкен Касперсен Фалла высказалась о ситуации на Украине. Между спринтерскими заездами в рамках этапа Кубка мира в норвежском Драммене вчера, 3 марта, спортсменка ходила в жёлто-синей повязке.
«Важно показать, что мы думаем об Украине и поддерживаем их. И что наши мысли сейчас с теми, кто сражается и спасается», — приводит слова Фаллы Aftenposten.
Напомним, сегодня, 3 марта, в норвежском Драммене в рамках этапа Кубка мира по лыжным гонкам завершился женский спринт классическим стилем. Норвежская лыжница Майкен Касперсен Фалла одержала в нём победу.
Второе место заняла другая шведка, Йонна Сундлинг. Замкнула тройку сильнейших Анамария Лампич из Словении. Представительница США Джессика Диггинс, главная преследовательница россиянки Натальи Непряевой в общем зачёте Кубка мира, выбыла из борьбы в полуфинале.
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