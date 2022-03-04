Ийво Нисканен показал фото из самолёта

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, финн Ийво Нисканен опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» новую фотографию. Спортсмен показал фото из самолёта, следующего из Финляндии в Норвегию. В ближайшие выходные Нисканен выступит на этапе Кубка мира в Хольменколлене.

Фото: «инстаграм» ийво нисканена

Вчера, 3 марта, состоялся спринтерский этап в Драммене (Норвегия). Нисканен не принимал в нём участия. Победу одержал французский лыжник Ришар Жуве. Второе место занял представитель Китая Ван Цян. Он отстал от победителя на 1,59 секунды. Тройку лучших замкнул француз Лука Шанава. Его отставание составило 2,32 секунды.

В общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам Нисканен занимает третье место.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1375.

2. Александр Большунов (Россия) – 878.

3. Ийво Нисканен (Финляндия) — 585.

4. Эрик Вальнес (Норвегия) – 559.

5. Ришар Жуве (Франция) — 513.

6. Пол Голберг (Норвегия) — 489.

7. Иван Якимушкин (Россия) — 459.

8. Денис Спицов (Россия) — 405.