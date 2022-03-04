Дмитрий Губерниев: норвежцы, не допустив российских лыжников, наказали сами себя

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении отстранить российских лыжников от международных соревнований. По мнению экспертов, Норвежская ассоциация лыжного спорта наказала собственных спортсменов, которые не смогут конкурировать с россиянами. Санкции последовали после того, как Россия начала военную спецоперацию на Донбассе.



«Они же наказали сами себя. Там не будет этой русской машины. Я не сомневаюсь, что и Клебо, и всем остальным хотелось обыграть лучших. Для них же мотивация — Большунова обыграть. Ведь вот в чём соль.



Огромное количество людей будет лишено возможности смотреть на лучших. Мы очень переживаем за спортсменов, ведь у них отнимают возможность соревноваться», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».