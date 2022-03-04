Кубок мира по лыжным гонкам завершится в Фалуне. Замену Тюмени не нашли

Международная федерация лыжного спорта (FIS) не нашла замену Тюмени в качестве хозяина финального этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Соревнования завершатся этапом в Фалуне (Швеция), который должен состояться с 11 по 13 марта.
«FIS вместе со многими национальными федерациями лыжного спорта оценила возможную замену отменённого этапа Кубка мира в Тюмени (Россия). Несмотря на большие усилия и интерес различных национальных лыжных федераций, замены финалу Кубка мира не нашлось.
Это означает, что запланированный этап Кубка мира в Фалуне (Швеция) с 11 по 13 марта 2022 года станет заключительным этапом сезона. Расписание не будет корректироваться и будет соответствовать изначально запланированным форматам соревнований», — говорится в пресс-релизе FIS.
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