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Кубок мира по лыжным гонкам завершится в Фалуне. Замену Тюмени не нашли

Кубок мира по лыжным гонкам завершится в Фалуне. Замену Тюмени не нашли
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Международная федерация лыжного спорта (FIS) не нашла замену Тюмени в качестве хозяина финального этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Соревнования завершатся этапом в Фалуне (Швеция), который должен состояться с 11 по 13 марта.

«FIS вместе со многими национальными федерациями лыжного спорта оценила возможную замену отменённого этапа Кубка мира в Тюмени (Россия). Несмотря на большие усилия и интерес различных национальных лыжных федераций, замены финалу Кубка мира не нашлось.

Это означает, что запланированный этап Кубка мира в Фалуне (Швеция) с 11 по 13 марта 2022 года станет заключительным этапом сезона. Расписание не будет корректироваться и будет соответствовать изначально запланированным форматам соревнований», — говорится в пресс-релизе FIS.

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