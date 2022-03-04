Масгрэйв: я поддерживаю отстранение России из спорта, но уважаю их спортсменов

Британский лыжник Эндрю Масгрэйв высказался об отстранении российских спортсменов от участия в международных соревнованиях после начала военной спецоперации на Украине.

«Я за санкции против России как страны, в том числе за отстранение от спорта. Тем не менее, я испытываю симпатию к спортсменам сборной России. Некоторые из них выразили несогласие с военной спецоперацией (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) в Украине. Даже спортсмены, которые предпочли молчать, заслуживают того, чтобы к ним относились с уважением», — приводит слова Масгрэйва NRK.

Последним этапом Кубка мира в сезоне-2021/2022, в котором приняли участие российские лыжники, стал прошедший в минувшие выходные этап в Лахти (Финляндия). FIS планировала допустить россиян на оставшиеся этапы в качестве нейтральных спортсменов, но под давлением Норвегии и Швеции заявила об отстранении России.