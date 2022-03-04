Джессика Диггинс выбыла из борьбы за Кубок мира в общем зачёте

Американская лыжница Джессика Диггинс не заявлена на гонку классическим стилем с общего старта на 30 км, которая пройдёт завтра, 5 марта в рамках этапа Кубка мира в Хольменколлене.
Это автоматически означает, что Диггинс выбыла из борьбы за Кубок мира в общем зачёте, так как даже победа в обеих гонках на заключительном этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция) не поможет ей ликвидировать отставание от Натальи Непряевой. Россиянка не выступит в оставшихся гонках сезона, так как национальную сборную отстранили от соревнований. Диггинс была главной преследовательницей Непряевой.
На данный момент отрыв Непряевой от Диггинс в общем зачёте Кубка мира составляет 252 очка. В Фалуне лыжницы побегут спринт классическим стилем и коньковую гонку на 10 км с раздельным стартом. В каждой можно набрать по 100 очков. Ещё 15 можно получить за победу в квалификации спринта.
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