Кубок мира по лыжным гонкам. Расписание 8-го этапа в Осло

5 и 6 марта в Осло (Норвегия) состоится восьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/2022 – Хольменколленский марафон.
Этап Кубка мира состоит из двух гонок с общего старта классическим стилем. 5 марта женщины пробегут 30 км, а 6 марта мужчины преодолеют 50 км.
Расписание 8-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Осло (Норвегия)
5 марта 12:00 Женщины. Масс-старт. Классический стиль. 30 км
6 марта. 14:00 Мужчины. Масс-старт. Классический стиль. 50 км
Это уже второй этап Кубка мира сезона-2021/2022, который пройдёт без участия российских лыжников. Однако лидирующая в общем зачёте Наталья Непряева сохраняет очень высокие шансы завоевать «Большой хрустальный глобус». Её ближайшая преследовательница американка Джессика Диггинс не выступит в Осло, а за две гонки заключительного этапа соревнований в Фалуне (Швеция) ликвидировать отставание в 252 очка невозможно.
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