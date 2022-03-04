Майя Дальквист досрочно выиграла спринтерский зачёт Кубка мира

Шведская лыжница Майя Дальквист досрочно одержала победу в спринтерском зачёте Кубка мира в сезоне-2021/2022. Это стало известно после того, как Международная федерация лыжного спорта (FIS) сообщила об отмене финала соревнований.

Сейчас в активе Дальквист 576 очков. Второй в спринтерском зачёте идёт словенка Анамария Лампич (421). Без финала Кубка мира в календаре остался только один спринт – классическая гонка в Фалуне (Швеция), которая пройдёт 11 марта. Если Лампич выиграет и квалификацию, и гонку, она наберёт только 115 очков, не сумев ликвидировать отставание от Дальквист, которая может даже не выходить на старт.

Напомним, в общем зачёте Кубка мира лидирует россиянка Наталья Непряева. Теоретические шансы опередить её сохраняет только шведка Эбба Андерссон.