Американский журналист: если Непряева выиграет общий зачёт, то что с пьедесталом?

Американский журналист Натаниэль Херц высказался об итогах Кубка мира сезона-2021/2022, который завершается без участия россиян.

Несмотря на это, отрыв Натальи Непряевой настолько велик, что опередить её теоретически сможет только шведка Эбба Андерссон. Правда, для этого ей нужно не только преуспеть в классическом масс-старте и коньковой разделке, но занять достаточно высокое место в классическом спринте. В спринтерском зачёте в этом сезоне очков у Андерссон нет. Пока Андерссон уступает ещё и американке Джессике Диггинс, которая потеряла шансы обойти Непряеву, так как не выступит в масс-старте в Осло.



«Подумайте, какая неловкая возникнет ситуация, если мы подойдём к развязке сезона и окажется, что Непряева – победитель общего зачёта Кубка мира. Организаторы проведут церемонию награждения, поставят Диггинс на вторую ступень пьедестала. А что с первой? Нет никаких претензий к Непряевой или Большунову. Но что с этим делать? Эти ребята старались не меньше, чем Диггинс или Клебо, и не думаю, что можно спорить о том, заслужили ли они свои подиумы. В то же время я считаю, что невозможно спорить и с решением об их недопуске к гонкам как спортсменов из России. Что делать? Очень печальная ситуация», — сказал Херц в подкасте FasterSkier.