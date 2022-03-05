Хинтерманн и Александер разделили победу в первом скоростном спуске КМ в Квитфьеле

На этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Квитфьеле (Норвегия) завершились соревнования мужчин в скоростном спуске. В первом старте победу разделили канадец Камерон Александер и швейцарец Нильс Хинтерманн. Оба преодолели дистанцию за 1 минуту 44,42 секунды. Ставший третьим австриец Маттиас Майер уступил победителям 0,12 секунды.



Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира. Квитфьель, Норвегия

Мужчины. Скоростной спуск

1. Камерон Александер (Канада) — 1.44,42

1. Нильс Хинтерманн (Швейцария) – 1.44,42.

3. Маттиас Майер (Австрия) +0,12

4. Беат Фойц (Швейцария) +0,19

5. Александр Омодт Кильде (Норвегия) +0,20

6. Жоан Кларе (Франция) +0,57

7. Симон Йохер (Германия) +0,61

7. Даниэль Данкльмайер (Австрия) +0,61