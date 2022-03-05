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Хинтерманн и Александер разделили победу в первом скоростном спуске КМ в Квитфьеле

Хинтерманн и Александер разделили победу в первом скоростном спуске КМ в Квитфьеле
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На этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Квитфьеле (Норвегия) завершились соревнования мужчин в скоростном спуске. В первом старте победу разделили канадец Камерон Александер и швейцарец Нильс Хинтерманн. Оба преодолели дистанцию за 1 минуту 44,42 секунды. Ставший третьим австриец Маттиас Майер уступил победителям 0,12 секунды.

Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира. Квитфьель, Норвегия
Мужчины. Скоростной спуск

1. Камерон Александер (Канада) — 1.44,42
1. Нильс Хинтерманн (Швейцария) – 1.44,42.
3. Маттиас Майер (Австрия) +0,12
4. Беат Фойц (Швейцария) +0,19
5. Александр Омодт Кильде (Норвегия) +0,20
6. Жоан Кларе (Франция) +0,57
7. Симон Йохер (Германия) +0,61
7. Даниэль Данкльмайер (Австрия) +0,61

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