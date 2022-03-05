Хинтерманн и Александер разделили победу в первом скоростном спуске КМ в Квитфьеле
Поделиться
На этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Квитфьеле (Норвегия) завершились соревнования мужчин в скоростном спуске. В первом старте победу разделили канадец Камерон Александер и швейцарец Нильс Хинтерманн. Оба преодолели дистанцию за 1 минуту 44,42 секунды. Ставший третьим австриец Маттиас Майер уступил победителям 0,12 секунды.
Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира. Квитфьель, Норвегия
Мужчины. Скоростной спуск
1. Камерон Александер (Канада) — 1.44,42
1. Нильс Хинтерманн (Швейцария) – 1.44,42.
3. Маттиас Майер (Австрия) +0,12
4. Беат Фойц (Швейцария) +0,19
5. Александр Омодт Кильде (Норвегия) +0,20
6. Жоан Кларе (Франция) +0,57
7. Симон Йохер (Германия) +0,61
7. Даниэль Данкльмайер (Австрия) +0,61
Комментарии
- 5 марта 2022
-
00:56
-
00:44
-
00:29
-
00:16
- 4 марта 2022
-
23:04
-
21:52
-
20:54
-
19:20
-
18:30
-
17:23
-
16:04
-
15:59
-
14:30
-
12:28
-
10:49
-
10:17
-
00:24
-
00:13
- 3 марта 2022
-
23:45
-
23:26
-
23:17
-
21:37
-
21:19
-
20:11
-
19:59
-
19:45
-
18:26
-
18:15
-
17:59
-
17:51
-
17:49
-
17:05
-
16:27
-
16:21
-
16:09
Партнерский контент