Словенские прыгуны с трамплина выиграли этап КМ в Осло в соревнованиях смешанных команд

В Осло (Норвегия) стартовал этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. В смешанных командных соревнованиях победу одержали олимпийские чемпионы Игр-2022 в Пекине словенцы. Ближайших преследователей из Австрии они опередили на 75,2 балла. Призовую тройку замкнули норвежцы, до последнего прыжка сохранявшие шансы на серебро.

Напомним, что серебряными призёрами Олимпийских игр — 2022 в этой дисциплине стали россияне, которые не принимали участия в соревнованиях, так как отстранены от международных стартов до конца сезона.

Прыжки на лыжах с трамплина. Этап Кубка мира. Осло, Норвегия

Смешанные командные соревнования

1. Словения – 942,9.

2. Австрия – 867,7.

3. Норвегия – 866,9.

4. Япония – 847,5.

5. Германия – 832,9.

6. Финляндия – 612,1.