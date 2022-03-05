Словенские прыгуны с трамплина выиграли этап КМ в Осло в соревнованиях смешанных команд
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В Осло (Норвегия) стартовал этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. В смешанных командных соревнованиях победу одержали олимпийские чемпионы Игр-2022 в Пекине словенцы. Ближайших преследователей из Австрии они опередили на 75,2 балла. Призовую тройку замкнули норвежцы, до последнего прыжка сохранявшие шансы на серебро.
Напомним, что серебряными призёрами Олимпийских игр — 2022 в этой дисциплине стали россияне, которые не принимали участия в соревнованиях, так как отстранены от международных стартов до конца сезона.
Прыжки на лыжах с трамплина. Этап Кубка мира. Осло, Норвегия
Смешанные командные соревнования
1. Словения – 942,9.
2. Австрия – 867,7.
3. Норвегия – 866,9.
4. Япония – 847,5.
5. Германия – 832,9.
6. Финляндия – 612,1.
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