Эбба Андерссон: для меня Терезе Йохауг — человек, на которого нужно равняться

Призёр Олимпийских игр и чемпионка мира в эстафете, шведская лыжница Эбба Андерссон прокомментировала решение норвежки Терезе Йохауг завершить профессиональную карьеру.
«Я не ожидала, что это произойдёт в этом году, учитывая высокий уровень, который она продолжает удерживать. Я думала, что она, по крайней мере, будет соревноваться ещё один год. Для меня Терезе — человек, на которого нужно равняться. Она держалась на таком высоком уровне в течение стольких сезонов, была для меня источником вдохновения. Мне немного грустно, что она заканчивает», — приводит слова Андерссон Aftonbladet.
Йохауг — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте. Последней гонкой для Терезе станет марафон на этапе Кубка мира в Осло (Норвегия), который пройдёт сегодня, 5 марта.
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