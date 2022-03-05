Эбба Андерссон: для меня Терезе Йохауг — человек, на которого нужно равняться

Призёр Олимпийских игр и чемпионка мира в эстафете, шведская лыжница Эбба Андерссон прокомментировала решение норвежки Терезе Йохауг завершить профессиональную карьеру.

«Я не ожидала, что это произойдёт в этом году, учитывая высокий уровень, который она продолжает удерживать. Я думала, что она, по крайней мере, будет соревноваться ещё один год. Для меня Терезе — человек, на которого нужно равняться. Она держалась на таком высоком уровне в течение стольких сезонов, была для меня источником вдохновения. Мне немного грустно, что она заканчивает», — приводит слова Андерссон Aftonbladet.

Йохауг — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте. Последней гонкой для Терезе станет марафон на этапе Кубка мира в Осло (Норвегия), который пройдёт сегодня, 5 марта.