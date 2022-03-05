Лыжные гонки: Кубок мира, Осло, марафон на 30 км: когда начало, по какому каналу смотреть

Сегодня, 5 марта, на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Осло (Норвегия) пройдёт марафон на 30 км классическим стилем у женщин. Начало гонки запланировано на 12:00 по московскому времени. Её в прямом эфире покажет телеканал Eurosport 2.

У женщин общий зачёт возглавляет российская лыжница Наталья Непряева. На второй позиции располагается американка Джессика Диггинс, но она уже выбыла из борьбы за «Большой хрустальный глобус», так как пропускает сегодняшнюю гонку. На третьей позиции расположилась шведская лыжница Эбба Андерссон. У неё ещё есть шанс обойти Непряеву за победу в зачёте.

Завтра, 6 марта, на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Осло пройдёт мужской марафон на 50 км классическим стилем.