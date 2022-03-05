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Шарлотт Калла восхитилась карьерой Терезе Йохауг

Шарлотт Калла восхитилась карьерой Терезе Йохауг
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Трёхкратная олимпийская чемпионка шведская лыжника Шарлотт Калла высказалась о решении норвежки Терезе Йохауг завершить профессиональную карьеру.

«Какая у неё была карьера! Уникальная спортсменка. Она постоянно мотивировала меня работать и развиваться. Трудно переоценить её вклад в развитие спорта», — приводит слова Каллы Aftonbladet.

33-летняя Йохауг — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте. В 2016 году норвежка сдала положительный допинг-тест и была отстранена от соревнований на 18 месяцев.

Последней гонкой для Терезе станет марафон классическим стилем на этапе Кубка мира в Осло (Норвегия), который пройдёт сегодня, 5 марта.

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