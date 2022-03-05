Расклады, при которых Наталья Непряева сегодня выиграет «Большой хрустальный глобус»

Олимпийская чемпионка в эстафете российская лыжница Наталья Непряева может стать обладательницей «Большого хрустального глобуса» по итогам классического марафона, который пройдёт сегодня, 5 марта, на этапе Кубка мира в Осло (Норвегия). Отметим, что сама россиянка в связи с санкциями Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в соревнованиях участие не примет.

На данный момент в розыгрыше женского Кубка мира остаётся 375 очков (марафон в Осло, спринт и разделка в Фалуне).

Американка Джессика Диггинс, отстающая от россиянки на 252 очка, уже никак не сможет догнать Непряеву, потому что она снялась с сегодняшней гонки.

Ещё одна соперница шведка Эбба Андерссон отстаёт от Непряевой на 285 очков. В норвежском марафоне ей необходимо набрать не менее 70 очков (то есть занять либо второе (80 очков), либо первое место (100), чтобы сохранить математические шансы догнать Непряеву. При этом нужно учитывать, что в марафоне Андерссон, помимо чистых баллов, может набрать до 60 бонусных очков.

Норвежка Хейди Венг отстаёт от Непряевой на 375 очков. В марафоне ей необходимо набрать 160 баллов (выиграть и собрать все бонусы), чтобы сохранить шансы догнать Непряеву (опередить её она никак не сможет).