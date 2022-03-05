В составе сборной Норвегии произошли изменения перед стартом марафона на этапе КМ в Осло
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В составе женской сборной Норвегии по лыжным гонкам произошли изменения перед стартом марафона классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира в Осло.
Тириль Уднес Венг (девятый стартовый номер) не примет участия в гонке из-за боли в горле, сообщает NRK. Лыжницу заменит двукратная олимпийская чемпионка 2018 года Рагниль Хага.
Начало гонки запланировано на 12:00 по московскому времени. Её в прямом эфире покажет телеканал Eurosport 2.
Напомним, что ранее Хага открыто раскритиковала тренерский штаб норвежской команды. Хагу возмутило непопадание в состав команды на домашние этапы Кубка мира. Рагниль заявила, что в команде по отношению к некоторым спортсменам используют принцип «используй и выброси».
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