В составе сборной Норвегии произошли изменения перед стартом марафона на этапе КМ в Осло

В составе женской сборной Норвегии по лыжным гонкам произошли изменения перед стартом марафона классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира в Осло.

Тириль Уднес Венг (девятый стартовый номер) не примет участия в гонке из-за боли в горле, сообщает NRK. Лыжницу заменит двукратная олимпийская чемпионка 2018 года Рагниль Хага.

Начало гонки запланировано на 12:00 по московскому времени. Её в прямом эфире покажет телеканал Eurosport 2.

Напомним, что ранее Хага открыто раскритиковала тренерский штаб норвежской команды. Хагу возмутило непопадание в состав команды на домашние этапы Кубка мира. Рагниль заявила, что в команде по отношению к некоторым спортсменам используют принцип «используй и выброси».