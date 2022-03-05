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Эмиль Иверсен досрочно завершил сезон. Он извинился за разочаровывающие итоги

Эмиль Иверсен досрочно завершил сезон. Он извинился за разочаровывающие итоги
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Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам, норвежец Эмиль Иверсен объявил о досрочном завершении сезона-2021/2022.

Отметим, что в рамках Кубка мира лучший личный результат Иверсена в сезоне – седьмое место в классической разделке. На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Эмиль выступил лишь в эстафете, где команда Норвегии заняла второе место.

«К сожалению, сезон для меня завершён. Я пытался прийти в форму, но тело не послушалось. Иногда у меня всё получалось на тренировках, но, очевидно, что всё поменяется, если я захочу выйти на старт. Теперь я должен отдохнуть и подготовить своё тело к новому циклу тренировок.

Радует то, что начну снова работать над собой, чтобы стать хорошим лыжником. Но сначала я должен прийти в равновесие.

Извиняюсь за разочарование. Лучший вид спорта – это тяжело (хотя в настоящий момент он кажется пустяком). Но я, по крайней мере, сделал всё, что мог», — написал Иверсен в «Инстаграме».

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