Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Петтер Нортуг прокомментировал решение Терезе Йохауг завершить карьеру

Петтер Нортуг прокомментировал решение Терезе Йохауг завершить карьеру
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, норвежец Петтер Нортуг прокомментировал решение соотечественницы норвежки Терезе Йохауг завершить профессиональную карьеру.

«По моим ощущениям это самое подходящее время для завершения карьеры. Это немного витало в воздухе. После возвращения она доминировала, как совсем недавно на Олимпийских играх. У Терезе сложилась фантастическая карьера. Несмотря на то что она сталкивалась с трудностями на своём пути, она всегда проявляла силу, поступая образцово. Например, он вела себя абсолютно правильно на фоне допинг-скандала.

С точки зрения возможностей Терезе является самой потрясающей лыжницей на длинных дистанциях, которую когда-либо видел мир.

Она является фаворитом грядущего марафона. Он может стать достойным завершением невероятной карьеры», — приводит слова Нортуга TV2.

Последней гонкой на Кубке мира для Терезе станет марафон классическим стилем на этапе в Осло (Норвегия), который пройдёт сегодня, 5 марта.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022