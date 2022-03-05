Петтер Нортуг прокомментировал решение Терезе Йохауг завершить карьеру

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, норвежец Петтер Нортуг прокомментировал решение соотечественницы норвежки Терезе Йохауг завершить профессиональную карьеру.

«По моим ощущениям это самое подходящее время для завершения карьеры. Это немного витало в воздухе. После возвращения она доминировала, как совсем недавно на Олимпийских играх. У Терезе сложилась фантастическая карьера. Несмотря на то что она сталкивалась с трудностями на своём пути, она всегда проявляла силу, поступая образцово. Например, он вела себя абсолютно правильно на фоне допинг-скандала.

С точки зрения возможностей Терезе является самой потрясающей лыжницей на длинных дистанциях, которую когда-либо видел мир.

Она является фаворитом грядущего марафона. Он может стать достойным завершением невероятной карьеры», — приводит слова Нортуга TV2.

Последней гонкой на Кубке мира для Терезе станет марафон классическим стилем на этапе в Осло (Норвегия), который пройдёт сегодня, 5 марта.