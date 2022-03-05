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Йохауг — о завершении карьеры: я закончу этот сезон

Йохауг — о завершении карьеры: я закончу этот сезон
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка, норвежская лыжница Терезе Йохауг поделилась эмоциями перед завершением профессиональной карьеры и рассказала о своём будущем.

«Это будет особенная гонка. Я просто постараюсь сегодня в последний раз впитать в себя все впечатления от трассы. Действительно можно сказать, что это очень эмоциональный момент. Было много слёз, и вчера, и сейчас, и, наверное, после. В любом случае очень приятно закончить дома.

Я очень ценю поддержку норвежского народа. Это то, что заставляет меня стоять здесь, что позволяет мне завоёвывать золотые медали, которые я выиграла в Пекине.

Станет ли гонка в Хольменколлене последней? Я закончу сезон», — приводит слова Йохауг TV2.

Напомним, сегодня, 5 марта, стартует женский марафон на 30 км классическим стилем, в котором Йохауг примет участие.

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