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Тренер Непряевой: если Наташа выиграет «Глобус» — это будет заслуженно. Отрыв колоссальный

Тренер Непряевой: если Наташа выиграет «Глобус» — это будет заслуженно. Отрыв колоссальный
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко, в группе которого тренируется лидер Кубка мира Наталья Непряева, высказался о возможности подопечной завоевать «Большой хрустальный глобус», при этом пропуская последние старты.

«Если Наташа выиграет «Глобус», то всё будет заслуженно. У неё колоссальный отрыв. Непряева заслужила этот Кубок. Я очень горд за неё. Гонку сегодняшнюю смотреть не буду. В Рыбинске я сейчас вижу настоящий ажиотаж лыжного спорта. Все хотят быть похожими на Непряеву, Большунова. Очень приятно. Наслаждаемся той минутой славы, которая выпала нам», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS), руководствуясь рекомендациями МОК, отстранила российских лыжников от участия в международных стартах.

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