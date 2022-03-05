Венг выбыла из борьбы за «Большой хрустальный глобус». У Непряевой осталась одна соперница

Норвежская лыжница Хейди Венг выбыла из борьбы за победу в общем зачёте Кубка мира – 2021/2022. Лидерство в тотале удерживает россиянка Наталья Непряева, отстранённая от соревнований. На счету подопечной Юрия Бородавко 973 балла.

Венг для того чтобы остаться в борьбе за титул, необходимо было набрать в классическом марафоне на этапе Кубка мира в Осло (Норвегия) 160 баллов (то есть выиграть и собрать все бонусы). Однако уже на первой отсечке Хейди заработала лишь 6 баллов.

Таким образом, за победу с Непряевой может побороться лишь шведка Эбба Андерссон, отстающая от неё на 277 очков.

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS), руководствуясь рекомендациями МОК, отстранила российских лыжников от участия в международных стартах.