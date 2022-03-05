Эбба Андерссон заработала лишь 2 балла на второй бонусной отсечке в марафоне в Осло

Лыжницы преодолели вторую бонусную отсечку в марафоне классическим стилем на девятом этапе Кубка мира в Осло (Норвегия). Максимум баллов (15) набрала норвежка Терезе Йохауг, оторвавшаяся от соперниц на более 15 секунд.

Единственная соперница россиянки Натальи Непряевой в борьбе за «Большой хрустальный глобус» шведка Эбба Андрессон заработала 2 бонусных балла.

Лыжные гонки. Кубок мира, 9-й этап. Осло.

Марафон, 30 км, классический стиль. Женщины. Вторая бонусная отсечка (8 км)

1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 21.37,4 (15 баллов)

2. Кертту Нисканен (Финляндия) – отставание +16,8 секунды (12)

3. Криста Пярмякоски (Финляндия) +17,2 (10)

9. Эбба Андерссон (Швеция) +36,9 (2).

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS), руководствуясь рекомендациями МОК, отстранила российских лыжников от участия в международных стартах, в том числе Непряеву.