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Эбба Андерссон заработала лишь 2 балла на второй бонусной отсечке в марафоне в Осло

Эбба Андерссон заработала лишь 2 балла на второй бонусной отсечке в марафоне в Осло
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Лыжницы преодолели вторую бонусную отсечку в марафоне классическим стилем на девятом этапе Кубка мира в Осло (Норвегия). Максимум баллов (15) набрала норвежка Терезе Йохауг, оторвавшаяся от соперниц на более 15 секунд.

Единственная соперница россиянки Натальи Непряевой в борьбе за «Большой хрустальный глобус» шведка Эбба Андрессон заработала 2 бонусных балла.

Лыжные гонки. Кубок мира, 9-й этап. Осло.
Марафон, 30 км, классический стиль. Женщины. Вторая бонусная отсечка (8 км)

1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 21.37,4 (15 баллов)
2. Кертту Нисканен (Финляндия) – отставание +16,8 секунды (12)
3. Криста Пярмякоски (Финляндия) +17,2 (10)
9. Эбба Андерссон (Швеция) +36,9 (2).

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS), руководствуясь рекомендациями МОК, отстранила российских лыжников от участия в международных стартах, в том числе Непряеву.

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