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Эбба Андерссон заработала ещё 2 бонусных балла в марафоне на этапе Кубка мира в Осло

Эбба Андерссон заработала ещё 2 бонусных балла в марафоне на этапе Кубка мира в Осло
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Лыжницы преодолели третью бонусную отсечку в марафоне классическим стилем на этапе Кубка мира в Осло (Норвегия). Максимум баллов (15) набрала норвежка Терезе Йохауг, оторвавшаяся от соперниц почти на минуту.

Единственная соперница россиянки Натальи Непряевой в борьбе за «Большой хрустальный глобус» шведка Эбба Андрессон заработала на этой отсечке 2 бонусных балла. Всего за гонку в активе Андерссон – 12 бонусных очков.

Лыжные гонки. Кубок мира, 9-й этап. Осло.
Марафон, 30 км, классический стиль. Женщины. Третья бонусная отсечка (16,3 км)

1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 43.34,2 (15 баллов)
2. Кертту Нисканен (Финляндия) – отставание +50,6 секунды (12)
3. Криста Пярмякоски (Финляндия) +51,1 (10)
9. Эбба Андерссон (Швеция) +1.24,0(2).

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS), руководствуясь рекомендациями МОК, отстранила российских лыжников от участия в международных стартах, в том числе Непряеву.

Лыжные гонки. Кубок мира-2021/22. Этап 8, Осло, Норвегия
Женщины. 30 км. Классический стиль. Масс-старт
05 марта 2022, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Терезе Йохауг
Норвегия
1:19:22.8
2
Криста Пярмякоски
Финляндия
+19.4
3
Йонна Сундлинг
Швеция
+32.3
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