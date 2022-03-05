Эбба Андерссон заработала ещё 2 бонусных балла в марафоне на этапе Кубка мира в Осло

Лыжницы преодолели третью бонусную отсечку в марафоне классическим стилем на этапе Кубка мира в Осло (Норвегия). Максимум баллов (15) набрала норвежка Терезе Йохауг, оторвавшаяся от соперниц почти на минуту.

Единственная соперница россиянки Натальи Непряевой в борьбе за «Большой хрустальный глобус» шведка Эбба Андрессон заработала на этой отсечке 2 бонусных балла. Всего за гонку в активе Андерссон – 12 бонусных очков.

Лыжные гонки. Кубок мира, 9-й этап. Осло.

Марафон, 30 км, классический стиль. Женщины. Третья бонусная отсечка (16,3 км)

1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 43.34,2 (15 баллов)

2. Кертту Нисканен (Финляндия) – отставание +50,6 секунды (12)

3. Криста Пярмякоски (Финляндия) +51,1 (10)

9. Эбба Андерссон (Швеция) +1.24,0(2).

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS), руководствуясь рекомендациями МОК, отстранила российских лыжников от участия в международных стартах, в том числе Непряеву.