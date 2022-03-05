Эбба Андерссон заработала ещё 2 бонусных балла в марафоне на этапе Кубка мира в Осло

Лыжницы преодолели третью бонусную отсечку в марафоне классическим стилем на этапе Кубка мира в Осло (Норвегия). Максимум баллов (15) набрала норвежка Терезе Йохауг, оторвавшаяся от соперниц почти на минуту.
Единственная соперница россиянки Натальи Непряевой в борьбе за «Большой хрустальный глобус» шведка Эбба Андрессон заработала на этой отсечке 2 бонусных балла. Всего за гонку в активе Андерссон – 12 бонусных очков.
Лыжные гонки. Кубок мира, 9-й этап. Осло.
Марафон, 30 км, классический стиль. Женщины. Третья бонусная отсечка (16,3 км)
1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 43.34,2 (15 баллов)
2. Кертту Нисканен (Финляндия) – отставание +50,6 секунды (12)
3. Криста Пярмякоски (Финляндия) +51,1 (10)
9. Эбба Андерссон (Швеция) +1.24,0(2).
Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS), руководствуясь рекомендациями МОК, отстранила российских лыжников от участия в международных стартах, в том числе Непряеву.
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