Эбба Андерссон восьмой преодолела 4-ю бонусную отсечку в марафоне на этапе КМ в Осло

Лыжницы преодолели четвёртую бонусную отсечку в марафоне классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира в Осло (Норвегия). Максимум баллов (15) набрала норвежка Терезе Йохауг, оторвавшаяся от соперниц на полторы минуты.

Единственная соперница россиянки Натальи Непряевой в борьбе за «Большой хрустальный глобус» шведка Эбба Андерссон прошла восьмой и заработала на этой отсечке 3 бонусных балла. Всего за гонку в активе Андерссон – 15 очков.

Лыжные гонки. Кубок мира, 9-й этап. Осло.

Марафон, 30 км, классический стиль. Женщины. Четвёртая бонусная отсечка (24,6 км)

1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 1:05.36,3 (15 баллов)

2. Кертту Нисканен (Финляндия) – отставание +1.29,3 секунды (12)

3. Криста Пярмякоски (Финляндия) +1.29,8 (10)…

8. Эбба Андерссон (Швеция) +1.54,2 (3).

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS), руководствуясь рекомендациями МОК, отстранила российских лыжников от участия в международных стартах, в том числе Непряеву.

Завтра, 6 марта, в Осло пройдёт мужской марафон на 50 км классическим стилем.