Российская лыжница выиграла «Большой хрустальный глобус» впервые за 21 год

Олимпийская чемпионка в эстафете российская лыжница Наталья Непряева досрочно выиграла «Большой хрустальный глобус». Это первое подобное достижение для спортсменок из России с 2001 года.

Тогда, 21 год назад, победу в общем зачёте Кубка мира одержала россиянка Юлия Чепалова.

Напомним, Непряева досрочно одержала победу в общем зачёте Кубка мира за сезон-2021/2022.

Сегодня, 5 марта в Осло (Норвегия) прошёл марафон классическим стилем в рамках восьмого этапа КМ, где единственные соперницы Непряевой в борьбе за трофей – шведка Эбба Андерссон и норвежка Хейди Венг потеряли теоретические шансы на победу.

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS), руководствуясь рекомендациями МОК, отстранила российских лыжников от участия в международных стартах, в том числе Непряеву.