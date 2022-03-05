Терезе Йохауг уверенно выиграла классический марафон на этапе Кубка мира в Осло
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежка Терезе Йохауг уверенно выиграла марафон классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира, который проходит в Осло (Норвегия). Второе место заняла представительница Финляндии Криста Пярмякоски. Тройку призёров замкнула шведка Йонна Сундлинг.
Лыжные гонки. Кубок мира, 8-й этап. Осло.
Марафон, 30 км, классический стиль. Женщины.
1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 1:19.22,8
2. Криста Пярмякоски (Финляндия) – отставание +19,4 секунды
3. Йонна Сундлинг (Швеция) +32,3.
Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS), руководствуясь рекомендациями МОК, отстранила российских лыжников от участия в международных стартах.
Завтра, 6 марта, в Осло пройдёт мужской марафон на 50 км классическим стилем.
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