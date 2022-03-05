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Терезе Йохауг уверенно выиграла классический марафон на этапе Кубка мира в Осло

Терезе Йохауг уверенно выиграла классический марафон на этапе Кубка мира в Осло
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежка Терезе Йохауг уверенно выиграла марафон классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира, который проходит в Осло (Норвегия). Второе место заняла представительница Финляндии Криста Пярмякоски. Тройку призёров замкнула шведка Йонна Сундлинг.

Лыжные гонки. Кубок мира, 8-й этап. Осло.
Марафон, 30 км, классический стиль. Женщины.

1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 1:19.22,8
2. Криста Пярмякоски (Финляндия) – отставание +19,4 секунды
3. Йонна Сундлинг (Швеция) +32,3.

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS), руководствуясь рекомендациями МОК, отстранила российских лыжников от участия в международных стартах.

Завтра, 6 марта, в Осло пройдёт мужской марафон на 50 км классическим стилем.

Лыжные гонки. Кубок мира-2021/22. Этап 8, Осло, Норвегия
Женщины. 30 км. Классический стиль. Масс-старт
05 марта 2022, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Терезе Йохауг
Норвегия
1:19:22.8
2
Криста Пярмякоски
Финляндия
+19.4
3
Йонна Сундлинг
Швеция
+32.3
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