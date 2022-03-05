Терезе Йохауг уверенно выиграла классический марафон на этапе Кубка мира в Осло

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежка Терезе Йохауг уверенно выиграла марафон классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира, который проходит в Осло (Норвегия). Второе место заняла представительница Финляндии Криста Пярмякоски. Тройку призёров замкнула шведка Йонна Сундлинг.

Лыжные гонки. Кубок мира, 8-й этап. Осло.

Марафон, 30 км, классический стиль. Женщины.

1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 1:19.22,8

2. Криста Пярмякоски (Финляндия) – отставание +19,4 секунды

3. Йонна Сундлинг (Швеция) +32,3.

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS), руководствуясь рекомендациями МОК, отстранила российских лыжников от участия в международных стартах.

Завтра, 6 марта, в Осло пройдёт мужской марафон на 50 км классическим стилем.