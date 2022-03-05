Тренер Непряевой отреагировал на завоевание лыжницей «Большого хрустального глобуса»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко, в группе которого тренируется Наталья Непряева, прокомментировал досрочную победу подопечной в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022.

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS), руководствуясь рекомендациями МОК, отстранила российских лыжников от участия в международных стартах, в том числе Непряеву.

«Как здорово! Слишком долгие ожидания были. Всегда приятно выиграть «Глобус». Когда ты в таком ожидании, то поначалу очень тяжело. Мы отпустили ситуацию. Господь распорядился так, чтобы Наташа выиграла и завоевала долгожданный трофей. Она к этому долго шла и заслужила своими победами!» — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Отметим, что у мужчин «Большой хрустальный глобус» досрочно завоевал норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял россиянин Александр Большунов.