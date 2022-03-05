Крянин: Непряева создала запас на «Тур де Ски». Завоевала «Глобус», несмотря на сложности

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин прокомментировал завоевание «Большого хрустального глобуса» россиянкой Натальей Непряевой.

«Наталья хорошо отработала «Тур де Ски», создала там запас. Несмотря на все недопуски и сложности, Наташа завоевала этот трофей. Если бы это было в честной борьбе, то вручение проходило бы в Тюмени. Был бы огромный ажиотаж, было бы очень здорово получить приз на родине на финальном этапе.

Жалко, что события отразились на спорте, и мы не увидели праздника в полном объёме — это самое незаслуженное. Для Непряевой это был отличный сезон. В любом случае поздравляю! Будем надеяться, что и в дальнейшем наши спортсмены будут бороться на равных со всеми и доказывать, что мы сильнейшие», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.